حمّام "باب همايون" التاريخي في طهران

وللحمامات العامة في إيران تاريخ عريق، تتسم بعمارتها من قباب وجدران منحنية، وأحواض تتوسطها، ومساطب للجلوس والتدليك عليها، غير أن تطور الوسائل الحديثة للراحة والاستحمام وغزوها لمعظم المنازل، جعلتها تسير شيئا فشيئا نحو الاندثار.

وتضم الحمامات العامة الشهيرة في إيران مقصورات في جوانبها الدائرية، أي غرفا مرتفعة عن الطبقة الأرضية ومفتوحة على البهو الواسع المتوسط للحمام، وتعلوها جدران منحنية، وقباب خفيفة، ومساطب يتخذها المدلكون مجالس لزبائنهم.

وتعود بعض الحمامات العامة الصامدة إلى غاية اليوم، في إيران، إلى عدة قرون خلت من الزمن. ولا تزال بعض الحمامات موجودة في الأحياء الشعبية القديمة بالخصوص، وكانت الحمامات، في الأيام الخوالي، أكثر من مجرد مكان للتنظيف والاستحمام والحلاقة والتدليك، حيث يقوم المدلك باستخدام قفاز لفرك ظهر الزبون ويديه ورجليه.

وقد كان الناس يتجمعون بعد انتهائهم من الاغتسال في الهواء الرطب والغرف المفروشة بالسجاد لمناقشة الأحداث الجارية وتبادل الأفكار. كان الحمام العام بمثابة تجمع للناس من كل الفئات، يُقبلون عليه رغبة في النظافة والراحة، ولكن أيضا لتداول آخر ما يُستجد في المدينة من أحداث.

طريقة عمل الحمام الإيراني

الإحتياجات : ليفة إيرانية خشنة وحجر السفيدأب وماءالورد الإيراني

الطريقة :

- يغسل الشعر قبل البدء في الحمام بصابون الغار الأصلي.

- يبلل الجسم بماء دافئ مدة خمس دقائق وبعدها يفرك كامل الجسم بحجر السفيدأب مدة 10 دقائق ثم يفرك الجسم بالليفة الإيرانية.

- يضع سكراب على الجسم لمدة خمس دقائق.

- يضع على الأماكن الداكنة في الجسم خليط الحنّه وماء الورد ويترك لمدة خمس دقائق ثم يغسل.

- يرش على الجسم ماء الورد البارد .