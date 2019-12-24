٢٤‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٥١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83606741
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العداءة الإيرانية تفوز ببطولة أندية صربيا لسباق السرعة

العداءة الإيرانية تفوز ببطولة أندية صربيا لسباق السرعة

طهران/ 24 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - فازت العداءة الإيرانية " فرزانه فصيحي" في سباق السرعة 60 متر ببطولة صربيا للأندية داخل الصالات.

العداءة " فرزانه فصيحي" تحمل الرقم القياسي الإيراني في سباق السرعة، وتشارك في منافسات الأندية الصربية بدعوة من نادي بارتيزان الصربي في بلغراد .

وسجلت العداءة الإيرانية رقما قياسيا قدره 7.46 ثانية وفازت بالبطولة.

ولحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم لالعاب القوى داخل الصالات، يتعين على فصيحي تسجيل 7.30 ثانية في الأشهر المقبلة.

ونالت فصيحي في عام 2017 الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للعدو داخل الصالات في سباق 60 متر .

كما حازت على الميدالية الفضية في سباق 100 متر في بطولة غرب آسيا بالإمارات في عام 2012.

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