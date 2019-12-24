ايران تهدي كوبا مطيافا للتنقل الأيوني النانوي من صنعها المحلي

وخلال مراسم اهداء الجهاز، اشار سفير الجمهورية الاسلامية في هافانا " رشيد بيات مختاري" الى الحظر الامريكي الجائر على كل من ايران وكوبا وقال : رغم الحظر الامريكي فان علماء البلدين يقومون بتطوير امكانياتهما العلمية في مجالات العلوم والتقنيات الحديثة بكل جد ومثابرة ، مؤكدا على التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.

واوضح ان البلدين يدعمان بعضهما الاخر في جميع المجالات، معربا عن امله بان يساعد جهاز "مطياف التنقل الأيوني النانوي" والمعدات المخبرية الاخرى المهداة من إيران, مركز دراسات العلوم الحديثة الكوبية في تطوير مختبراتها .

من جانبها اعربت رئيسة مركز دراسات العلوم الحديثة الكوبية " انخلينا دياز غارسيا" عن شكرها وتقديرها للجمهورية الاسلامية لاهداءها الجهاز ومعدات مخبرية اخرى متمنية استمرار التعاون العلمي بين ايران والمراكز العلمية في كوبا .

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