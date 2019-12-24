محادثات ظريف مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني

وناقش الطرفان في الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مسقط، العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وفي تغريدة له على تويتر قال وزير الخارجية الإيراني : کما جرت العادة، قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف ظريف : كانت ولاتزال ايران وعمان دولتين جارتين تربطهما علاقات حميمة جدا.

وأكد : سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى مسقط امس الاثنين في اطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين.

وعقدت جولتان من المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مسقط مساء امس مع مجموعة من الايرانيين من ضمنهم ناشطين اقتصاديين مقيمين في سلطنة عمان.

و التقى ظريف بالمتحدث باسم أنصار الله اليمني محمد عبد السلام، صباح اليوم في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن.

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