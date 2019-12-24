اللواء باقري يهنئ قادة القوات المسلحة في الدول المسيحية

وجاء في جانب من برقيات التهنئة التي بعثها اللواء باقري بالمناسبة :

انني اهنئكم والقوات المسلحة والمسيحيين كافة في بلدكم بمناسبة حلول الذكرى السنوية المباركة لمولد السيد المسيح (ع)، رسول السلام والمودة؛ وايضا بداية العام الميلادي 2020.

واضاف : لاشك ان عودة البشرية الى تعالم الانبياء (ع) المشرقة، وتعزيز روح المودة والتعاطف والتماسك بين الشعوب، يبشر باستقرار السلام والهدوء في العالم وسير البشرية نحو الحقيقة والعدالة.

وختم قائلا : انني اهنئكم بهذه المناسبة؛ سائلا الباري تعالى لكم ولمنتسبي القوات المسلحة وافراد الشعب في بلادكم بالسلامة والسعادة.

انتهى ** ح ع