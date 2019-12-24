اللواء باقري يهنئ قادة القوات المسلحة في الدول المسيحية

وجاء في جانب من برقيات التهنئة التي بعثها اللواء باقري بالمناسبة :
انني اهنئكم والقوات المسلحة والمسيحيين كافة في بلدكم بمناسبة حلول الذكرى السنوية المباركة لمولد السيد المسيح (ع)، رسول السلام والمودة؛ وايضا بداية العام الميلادي 2020.
واضاف : لاشك ان عودة البشرية الى تعالم الانبياء (ع) المشرقة، وتعزيز روح المودة والتعاطف والتماسك بين الشعوب، يبشر باستقرار السلام والهدوء في العالم وسير البشرية نحو الحقيقة والعدالة.
وختم قائلا : انني اهنئكم بهذه المناسبة؛ سائلا الباري تعالى لكم ولمنتسبي القوات المسلحة وافراد الشعب في بلادكم بالسلامة والسعادة.
انتهى ** ح ع
طهران / 24 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – ابرق رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، اللواء "محمد باقري"، الى قادة القوات المسلحة في الدول المسيحية؛ مهنئا اياهم على اعتاب ذكرى مولد السيد المسيح (عليه السلام) والعام الميلادي الجديد.
وجاء في جانب من برقيات التهنئة التي بعثها اللواء باقري بالمناسبة :
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