اطفال وناشئة ايران يتألقون في مسابقة الرسم الدولية بطشقند

وبحسب هذا التقرير، استضافت مدينة طشقند مسابقة الرسم الدولية التي تعقد كل عامين، في 2018 والتي تركزت على عدة محاور؛ بما في ذلك "عالم الاطفال" و"بلد الام" و"العالم الذي نعيش فيه" و"حلمي".

ويشير التقرير ايضا، الى ان الفائزين الايرانيين في هذه الدورة من المنافسات هم كاتالي :

- امير محمد صادقي زادة، العمر 10 اعوام، حاصل على الشارة الذهبية.

- مريم محمدي بور، العمر 13 عاما، حاصلة على الشارة الفضية.

- الهة ضاربي، العمر 14 عاما، حاصلة على الشارة البرونزية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد حصل 47 من الاطفال والناشئة بمختلف المحافظات الايرانية، على شهادات فخرية خلال مسابقات الرسم الدولية الثامنة في اوزبكستان.

انتهى ** ح ع