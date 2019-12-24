رئاسة البرلمان العراقي توجه بمتابعة قانونية أرض السفارة الامريكية في بغداد

وذكر مصدر نيابي، إن "رئاسة البرلمان وجهت لجنة الامن والدفاع النيابية بمتابعة قانونية أرض السفارة الامريكية خلال الجلسة المنعقدة اليوم".

وطالب عضوان في مجلس النواب، عبر كتاب رسمي، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالسند القانوني لتمليك الارض العراقية التي شيدت عليها السفارة الامريكية في بغداد.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق قد افتتحت رسميًا في 2009 بعد سلسلة من التأخيرات في المنطقة الخضراء بقلب العاصمة بغداد، وهي ثالث سفارة أمريكية في العراق، وبها مكان إقامة السفير الأمريكي في العراق

وتعد السفارة الامريكية في بغداد أكبر سفارة بنيت في العالم من حيث المساحة والتكلفة المادية، فهي تفوق مساحة الفاتيكان، وأكبر 6 مرات من مساحة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي أكبر 10 مرات على الأقل من أي سفارة أمريكية أخرى في العالم.

وتقع السفارة على مساحة 0,44 كم²، وتحتوي على 21 عمارة بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمتاجر والمدارس وقاعة السينما ومحطة الإطفاء وأنظمة إنتاج الكهرباء ومعالجة النفايات، كما تحتوي على وسائل اتصالات متطورة ونظام لإدارة مياه الصرف الصحي.

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