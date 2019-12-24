الغاء تاشيرات الدخول بين ايران وروسيا قريبا

وفي كلمة القاءها اليوم الثلاثاء بملتقى التقارب الفكري مع عدد من السفراء والقناصل الايرانيين، اضاف مونسان : نحن سنوقع مذكرة تفاهم تنص على الغاء متبادل لتاشيرات الدخول مع روسيا؛ خلال الزيارة التي سنقوم بها الى موسكو.

ونوه في السياق بالطاقات السياحية في ايران، وعلى سبيل المثال وجود 24 معلما اثريا مسجلا على لائحة التراث العالمي، فضلا عن العديد من المناظر الخلابة والترفيهية اضافة اتلى التقاليد والطقوس الشعبية العريقة في المجتمع الايراني.

كما لفت وزير التراث الثقافي الايراني الى خطط وبرامج الوزارة لتطوير الصناعة السياحية في ايران؛ قائلا : ان عدد السياح الاجانب ارتفع من 4 ملايين ابان فترة الحكومة الثانية عشرة الى 7.8 مليون سائح اجنبی حالیا.

وتابع : ان ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية تلعب دورا هاما في مجال التعريف بالمقومات السياحية الايرانية للعالم واستقطاب السياح؛ مضيفا ان تعزيز الدبلوماسية الثقافية والسياسةمن افضل نتائج جهود السفراء الهادفة الى تحقيق الازدهار وتطوير السياحة واستقطاب السياح من مختلف البلدان.

واشار مونسان الى تعاون وزارة التراث الثقافي مع منظمة السياحة العالمية، وايضا منظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للامم المتحدة (اليونسكو) بصورة وطيدة؛ مبينا انه تتم حاليا صياغة برنامج لتطوير السياحة الوطنية بالتعاون مع هتين المنظمتين.

ودعا الوزير الايراني، السفارات وممثليات البلاد كافة الى تعزيز جهودها في المجال السياحي ودعم وزارة التراث الثقافي من اجل استقطاب المزيد من السياح الاجانب؛ لافتا في هذا السياق الى اقامة العديد من معارض الحرف اليدوية من قبل هذه الوزار في الدول الاخرى.

انتهى ** 2018 / ح ع **