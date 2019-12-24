جهانغيري يؤكد فشل سياسات امريكا الرامية الى تدمير الاقتصاد الايراني

وفي تصريح اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه برؤساء المراكز الثقافية في ارجاء البلاد، اكد جهانغيري ان الاقتصاد الايراني استطاع وبفضل مقاومة الشعب وجهود المسؤولين، ان يصمد في مواجهة العراقيل والخصومة التي تمارسها امريكا ضد ايران.

كما نوّه بوجود الأساتذة الجامعيين المميزين لدى المراكز الثقافية في ايران، قائلا : ان هذه المراكز قادرة من خلال حشد الطاقات العلمية الكبيرة لدى الاساتذة والنخب، ان تسهم بشكل جاد في تحديد الثغرات والتحديات الرئيسية، وتقدم دعما للحكومة في معالجة المشاكل الراهنة.

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