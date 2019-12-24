لاريجاني يهنئ رؤساء برلمانات الدول المسيحية بعيد ميلاد السيد المسيح (ع)

وأعرب لاريجاني في نص الرسالة عن اعتقاده الراسخ بأن السلام والعدالة والتقدم في ضوء الأهداف التي كان السيد المسيح عليه السلام يبشر بها دوما، سوف يتحقق من خلال التفاعل والحوار البناءين بين أتباع الديانات السماوية.

وأكد، أن مجلس الشورى الإسلامي يرحب بأي تعاون برلماني مشترك وبناء في سياق تعزيز عملية السلام وخدمة القيم الإلهية-الإنسانية السامية.

وفي الختام، أعرب عن تمنياته بدوام الصحة، ومزيد من التوفيق لرؤساء ونواب برلمانات الدول المسيحية، والتقدم والسعادة لحكوماتهم وشعوبهم.

انتهى**أ م د

