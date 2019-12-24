زلزال بقوة 4 ريختر يضرب منظقة بيلة سوار شمال غربي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران (العاصمة)، ان هذا الزلزال حدث عند الساعة الرابعة و30 دقيقة و57 ثانية من مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وحدّد المصدر نفسه، مركز الزلزال في منطقة "قاضي ممد" داخل حدود جمهورية اذربيجان.

وبحسب هذا التقرير ايضا، لم تصل حتى الان اي انباء حول وجود اضرار ناجمة عن الزلزال في منطقة بيلة سوار، من عدمه.

علما ان مدينة بيلة سوار تقع على بعد 165 كم شمالي اردبيل وبمحاذاة جمهورية اذربيجان.

انتهى ** ح ع