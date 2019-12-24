خرازي : ايران ترحب بكافة الخطوات الهادفة لتسوية الخلافات الاقليمية

جاء ذلك في تصريح ادلى به خرازي اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع سفير الصين لدى ايران "جانغ هوا"؛ حيث اشار الى ان حجم التعاون بين طهران وبكين لم يبلغ المستوى المطوب في الوقت الحاضر وذلك جراء الحظر الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على ايران.

واشاد رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية، بمواقف الصين من الاتفاق النووي؛ معربا عن اسفه لانسحاب امريكا الاحادي من هذا الاتفاق الذي عرض الاتفاق الى الخطر.

وتابع : ان ايران وفي سياق حماية مصالحها الوطنية، اضطرّت الى اتخاذ خطوات لتقليص تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي وذلك وفقا لبنود هذا الاتفاق.

واردف القول : ان الاتفاق النووي يمرّ حاليا بمرحلة حساسة، ونحن سعداء للجهود التي تبذلها الصين وروسيا للحؤول دون انهيار هذا الاتفاق.

كما نوه بالعلاقات العريقة التي تعود الى الاف السنين الماضية بين البلدين الحضاريين الكبيرين ايران والصين، مصرحا ان هذه العلاقات بلغت مستوى مميّزا في المرحلة الراهنة.

ورحب رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية، بتاسيس معهد الدراسات الايرانية في الصين والتعاون القائم بينه مع معهد الدراسات الصينية في ايران؛ داعيا الى تعزيز التبادل العلمي والاكاديمي اكثر فاكثر بين البلدين.

وحول قرار ايران في الغاء التاشيرات من جانب واحد بالنسبة لرعايا الصين، قال خرازي : ان الارتقاء بالاواصر الشعبية يسهم بشكل كبير في تعزيز المستوى المعرفي لدى البلدين حيال بعضهما الاخر.

وردا على سؤال السفير الصيني حول علاقات ايران الاقليمية، اكد ان ايران كانت ولاتزال ترغب في اقامة علاقات سلمية مع بلدان المنطقة وترحب في هذا السياق بكافة الخطوات الهادفة الى تسوية الخلافات الاقليمية.

وتابع القول : ان منشأ الخلافات في المنطقة يعود الى تبعية بعض الدول الاقليمية للقوى الغربية ولاسيما امريكا.

يتبع ...** ح ع