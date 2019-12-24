جهانغيري: البشرية بحاجة اليوم الى السلام المستديم أكثر من أي وقت مضى

طهران/24 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري برسائل منفصلة الى نظرائه في الدول المسيحية، هنأ خلالها بذكرى المولد المبارك لرسول السلام والحرية، السيد المسيح عليه السلام؛ مؤكدا ان البشرية بحاجة اليوم الى السلام المستديم أكثر من أي وقت مضى.

وأفاد الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، ان جهانغيري وصف السيد المسيح عليه السلام في رسالته بـ"مبشر السلام والحرية"؛ معربا عن أمله بأن يعم في العام الجديد السلام والعدالة في أنحاء العالم في ضوء تعاليم الأديان السماوية.

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