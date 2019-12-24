العراق يوافق رسميا على اعادة فتح حدود مندلي - سومار

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد ان القرار العراقي المعلن اليوم بشأن الموافقة على اعادة فتح معبر مندلي المشترك مع سومار، جاء عقب اغلاقه الذي استمر لـ 4 اشهر.

وفي سياق متصل، اعلنت دائرة المنافذ الحدودية بوزارة الداخلية العراقية، انه تم اليوم بموافقة رئاسة الوزراء وحضور محافظ ديالى ومسؤولي سوق سومار الحدودية، فتح معبر مندلي – سومار الحدودي رسميا، وذلك بعد قرار العراق قبل اربعة اشهر في إغلاقه لعدم توفر البنى التحتية التجارية هناك.

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