العراق يوافق رسميا على اعادة فتح حدود مندلي - سومار

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد ان القرار العراقي المعلن اليوم بشأن الموافقة على اعادة فتح معبر مندلي المشترك مع سومار، جاء عقب اغلاقه الذي استمر لـ 4 اشهر.
وفي سياق متصل، اعلنت دائرة المنافذ الحدودية بوزارة الداخلية العراقية، انه تم اليوم بموافقة رئاسة الوزراء وحضور محافظ ديالى ومسؤولي سوق سومار الحدودية، فتح معبر مندلي – سومار الحدودي رسميا، وذلك بعد قرار العراق قبل اربعة اشهر في إغلاقه لعدم توفر البنى التحتية التجارية هناك.
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بغداد / 24 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المسؤولون في محافظة ديالى العراقية المحاذية لمحافظتي كرمانشاه وايلام الايرانيتين (غربي البلاد)، عن موافقتهم الرسمية على اعادة فتح معبر مندلي - سومار الحدودي.
وافاد مراسل "ارنا" من بغداد ان القرار العراقي المعلن اليوم بشأن الموافقة على اعادة فتح معبر مندلي المشترك مع سومار، جاء عقب اغلاقه الذي استمر لـ 4 اشهر.
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