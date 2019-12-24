ازاحة الستار عن اقدم طبعة بعنوان "قاموس الكتاب المقدس" في الروضة الرضوية المباركة

وقال "حميد رضا منتظر" وهو المسؤول المشرف على قسم الكتب الاجنبية التابع لمنظمة المكتبات والمتاحف ومركز الوثائق لدى الروضة الرضوية المباركة : ان تاريخ طباعة هذه النسخة من الكتاب المقدس يعود الى العام 1473 للميلاد، التزامن مع بدء صناعة الطباعة باستخدام خط اللاتين وهي تعدّ اقدم كتاب مطبوع في ايران ايضا.

واضاف منتظر، ان متبرع هذه الطبعة القديمة (سيد جلال الدين طهراني) حرّر في مقدمتها بانه اتباع الكتاب المقدس عام 1956 في بروكسل.

واوضح، منتظر ان هذه النسخة تحوي 280 صفحة مطبوعة في عمودين ومن 57 سطرا.

ولفت هذا المسؤول في الروضة الرضوية المباركة، الى ان قسم الكتب الاجنبية لدى منظمة المكتبات التابعة للروضة المقدسة، يضم 121 و560 مؤلفا بـ 92 لغة، منها نحو الفي كتاب قديم يعود تاريخ طباتها الى العام 1900 للميلاد؛ فضلا عن نسخ مترجمة للقران الكريم بـ 78 لغة عالمية.

انتهى ** ح ع