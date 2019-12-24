ظريف يهنئ المسيحيين في ايران والعالم بمناسبة مولد السيد المسيح (ع)

واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي نشرها مساء اليوم باللغة الانجليزية : انني اتمنى لمواطنيّ المسيحيين وجميع الذين يحتفلون (بمناسبة مولد السيد المسيح) في ارجاء العالم، عيدا سعيدا وعطلة هادئة ورائعة.
وتابع : ان مولد عيسى المسيح (ع) الذي هو نبي وفقا لتعاليم الاسلام (ايضا)، يعدّ مناسبة عظيمة وجديرة بالاحتفال.
انتهى ** ح ع
طهران / 24 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – هنا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة نشرها عشية ميلاد السيد المسيح (ع) غدا الاربعاء، اتباع الديانة المسيحية في ايران والعام بهذه المناسبة.
واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي نشرها مساء اليوم باللغة الانجليزية : انني اتمنى لمواطنيّ المسيحيين وجميع الذين يحتفلون (بمناسبة مولد السيد المسيح) في ارجاء العالم، عيدا سعيدا وعطلة هادئة ورائعة.
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