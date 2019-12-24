السفير الايراني في لندن ينتقد اكاذيب "رويترز" حول الاحداث الاخيرة بالبلاد

وكتب بعيدي نجاد في سلسلة تغريدات الثلاثاء بان بعض وسائل الاعلام وبناء على سياسة قديمة تبادر الى اطلاق اكاذيب كبرى من اجل جعلها قابلة للتصديق ، ويعد النبأ الذي اوردته "رويترز" حول عدد قتلى الاحداث الاخيرة في البلاد وهو 1500 قتيل وزعمها ان قائد الثورة الاسلامية هو الذي امر بما وصفته "قمع الاحتجاجات".

واكد السفير الايراني بان تدابير قائد الثورة الاسلامية داعية دوما للمداراة مع المتظاهرين واضاف، انه حتى منظمة العفو الدولية التي سعت وراء رفع العدد قد اعلنت بان عدد القتلى بلغ نحو 300 ، ومثلما ادرك مراسلو وسائل الاعلام الغربية فان "رويترز" ذكرت بغرابة بان عدد قتلى السيدات بلغ عدة مئات في حين ان مشاركة السيدات كانت ضئيلة في التظاهرات.

وتابع السفير الايراني في لندن، ان ما يدعو للتساؤل مبدئيا ان تبادر وسيلة اعلام اجنبية لا تملك مراسلا مراسلا ومعلومات اساسية في المكان المعني للادعاء بالحصول على احصائية عن عدد ضحايا الاحداث الاخيرة في ايران ، خاصة من جانب وكالة "رويترز" التي تم غلق مكتبها في ايران قبل عدة اعوام بسبب ذات هذه السياسة المتمثلة بفبركة الاخبار والاكاذيب.

واضاف، ان وكالة "رويترز" التي تعد جزءا من مؤسسة "تومسون رويترز" التي تم بيعها قبل عدة اعوام من قبل شركتها البريطانية الرئيسية لشخصية كندية صهيونية واصبحت تحت السيادة الكندية، قد اتخذت للاسف خلال الاعوام الاخيرة سياسة مبنية على اساس اصدار الاحكام المسبقة وفبركة الاكاذيب ضد ايران وتيار المقاومة في المنطقة.

يتبع ** 2342