٢٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83607427
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وزارة الدفاع الايرانية تعلن استعدادها لتصنيع زوارق سياحية

وزارة الدفاع الايرانية تعلن استعدادها لتصنيع زوارق سياحية

رشت / 25 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أعلن رئيس منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الادميرال امير رستكاري استعداد المنظمة لتصنيع زوارق سياحية وفنادق في محافظة كيلان شمال ايران.

واشار الادميرال رستكاري، في تصريح صحفي أدلى به خلال لقائه محافظ كيلان  الثلاثاء، الى أن أكثر من 70 بالمئة من معدات واجهزة السفن والزوارق المصنعة محليا قد تم توطينها وقال: إن هذه المؤسسة بامكانها تصنيع مختلف انواع السفن والزوارق في اقصر فترة زمنية ممكنة.

واضاف: ان منظمة الصناعات البحرية تضم 10 مكاتب لوضع التصاميم و 10 مراكز للتصنيع و 16 مركزا لتنمية التكنولوجيا ذات الصلة في مختلف المجالات البحرية والتي تعد القوة الدافعة لهذا القطاع الصناعي.

وقال ان المنظمة تأخذ بعين الاعتبار المواصفات العصرية العالمية في بناء السفن وتصنيع المعدات البحرية بفضل اعتمادها على بنى تحتية مناسبة الى جانب الكوادر العلمية الكفوءة.

انتهى ** 2342

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