اعتقال اثنين من الضالعين بأحداث الشغب الاخيرة في جنوب شرق ايران

وقال العقيد زاهدي، في تصريح له الثلاثاء، إنه وبعد وقوع أحداث الشغب بالمحافظة، قبل أكثر من شهر (بذريعة ارتفاع سعر البنزين)، والاعتداءات التي قام بها مثيرو الشغب بمهاجمة رجال الشرطة وتأجيج الاضطرابات والحاق الخسائر بالممتلكات العامة، فقد أدرجت الشرطة على جدول أعمالها الكشف عن الضالعين بهذه الاعمال واعتقالهم.

واضاف: ان وحدة اسناد العمليات تمكنت بجهود استخبارية وامنية في هذا الصدد من تحديد هويات اثنين من العناصر الرئيسية الضالعة في أحداث الشغب والاضطرابات.

وقال العقيد زاهدي: إنه وفي ظل الجهود الامنية والتنسيق القضائي تم في اطار عمليات منسجمة القاء القبض على هذين العنصرين في مخبأهما ومن ثم جرى تسليمهما للجهات القضائية المختصة.

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