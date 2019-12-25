ولايتي: لا يمكن للحظر إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران

وقال ولايتي في حوار خاص مع موقع روسيا اليوم إن إيران اتخذت قرارا صارما بشأن عدم لقاء المسؤولين الأمريكيين، مضيفا أن طرح قضية مساءلة الرئيس دونالد ترامب، "دليل على أن غالبية الشعب الأمريكي تؤمن بأنه لا يليق بمنصب الرئاسة".

وذكر أن اليابان امتثلت للضغوط الأمريكية في ما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية مع إيران، داعيا إياها لأن "تكون أكثر استقلالا في سياساتها الخارجية وألا تكون مجرد تابع لسياسات واشنطن".

ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم الخضوع "لتأثير الدعاية الأمريكية الصهيونية"، مضيفا أن أوروبا لم تقدم لإيران "سوى وعود على ورق وكلام معسول".

وأشاد ولايتي بالشعب اللبناني، قائلا إنه شعب "منفتح وحكيم وتمكن بسرعة من التوصل إلى حلول لمشكلاته... نحترم أي قرار يتخذه"، مرحبا بتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية.

إيران مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية

وقال ولايتي ، إن ايران مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، إذا تقدمت الحكومة السورية بمثل هذا الطلب.

وأشار ولايتي، ، إلى أن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، وأن الرئيس دونالد ترامب يقوم بذلك ضد إرادة الشعب السوري، ولذا فهو "لص دولي".

وأضاف: "نأمل في أن ترفع في المستقبل القريب، سيطرة الأمريكان غير الشرعية على عدد من المناطق السورية، وأن يرد السوريون ويضعوا حدا لهذه السيطرة".

وتابع: "نحن مستعدون، ووفقا لإمكانياتنا، لتقديم المساعدة بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا استجابة لطلب السلطات السورية".

إسرائيل ستندم على غاراتها وجرائمها في سوريا

وعلق مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية على القصف الإسرائيلي على سوريا، قائلا إن إسرائيل ستتلقى عاجلا أم آجلا الرد على غاراتها وجرائمها في سوريا.

وشدد ولايتي على أن "الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد".

وتوعد إسرائيل بأنها "ستندم على جرائمها" حيث ستتصدى "المقاومة في سوريا ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفا أن "حزب الله سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان".

وأكد أن إسرائيل عاجزة ولا تجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضد إيران وتصريحات مسؤوليها بهذا الشأن "مجرد دعاية".

لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

وأكد ولايتي أن الحكومة الإيرانية لا تدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل تدعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب.

واعتبر أن التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين، مضيفا أن هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب.

وتابع قائلا: "نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء".

المظاهرات في لبنان بعد تكليف دياب تتم بتحريض من السعودية وإسرائيل

وقال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية إن المظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة تتم بتحريض من قبل السعودية وإسرائيل.

وأعرب ولايتي عن ترحيب طهران بتكليف دياب، مضيفا: "نحترم أي قرار يتخذه الشعب اللبناني".

وعبر عن قناعته بأن المظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب اللبناني.

يتبع