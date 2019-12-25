تنمية العلاقات الايرانية -الطاجيكية لاحدود لها

وافاد مراسل ارنا انه على هامش المعرض التخصصي الاول للسلع الايرانية في مدينة دوشنبه عقدت عدة اجتماعات مشتركة بين تجار ونشطاء المجالات الاقتصادية في البلدين.

واعتبر رئيس غرفة تجارة طاجيكستان "جمشيد جمعة خان" المعرض فرصة جيدة للتعرف على السلع الايرانية وكذلك للتباحث مع نشطاء الاقتصاء لتنمية الحجم التجاري بين البلدين.

من جانبه، اكد السفير الايراني في طاجيكستان "محمد تقي صابري" ان العلاقات الاقتصادية بين طهران ودوشنبة مكملة لبعضها قائلا : ليست هناك اي حدود في تنمية العلاقات بين ايران وطاجيكستان.

واوضح ان البلدين تربطهما مشتركات كثيرة من شأنها توطيد الاواصر بين الشعبين اكثر فأكثر، مشيرا الى اقامة المعرض الايراني في دوشنبة وانه احدى السبل في هذا المجال.

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