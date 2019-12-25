٢٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٢٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83608071
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الرئيس الايراني يهنئ بابا الفاتيكان بذكرى ميلاد المسيح (ع)

الرئيس الايراني يهنئ بابا الفاتيكان بذكرى ميلاد المسيح (ع)

طهران/25 كانون الاول/ديسمبر/ ارنا – بعث الرئيس الايراني حسن روحاني برسالة تهنئة الى بابا الفاتيكان فرنسيس زعيم الكاثوليك في العالم بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وبدء العام الميلادي الجديد.

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس روحاني اليوم الاربعاء الى البابا فرنسيس : بسعادة بالغة اهنئكم بميلاد السيد المسيح (ع) رسول السلام والمحبة وصوت الحرية وكذلك حلول السنة الميلادية الجديدة.

واضاف روحاني : ان مولد السيد المسيح (ع) ينبئ كافة المجتمعات ولا سيما اتباع الديانة المسيحية بالروحانية والسلام والمحبة، ولطالما اتُخذت سيرة ونصائح السيد المسيح (ع) قدوة للانسانية.

واعرب رئیس الجمهوریة عن امله بان یعمل اتباع الادیان الالهیة عبر الاستفادة من تعالیم الانبیاء، على بناء مجتمع اكثر امنا واستقرارا وأن يتبعوا طريق تحقيق السلام والعدالة.

و اعرب روحاني عن امله بان تكون السنة الميلادية الجديدة غامرة بالبركة والسعادة، سائلا الباري تعالي لبابا الفاتيكان بالسلامة والازدهار وبالرقي والسعادة للجميع.

انتهى**م م**1049

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