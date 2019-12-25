روحاني يهنئ بابا الفاتيكان بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس روحاني اليوم الاربعاء الى البابا فرنسيس : بسعادة بالغة اهنئكم بميلاد السيد المسيح (ع) رسول السلام والمحبة وصوت الحرية وكذلك حلول السنة الميلادية الجديدة.

واضاف روحاني : ان مولد السيد المسيح (ع) ينبئ كافة المجتمعات ولا سيما اتباع الديانة المسيحية بالروحانية والسلام والمحبة، ولطالما اتُخذت سيرة ونصائح السيد المسيح (ع) قدوة للانسانية.

واعرب رئیس الجمهوریة عن امله بان یعمل اتباع الادیان الالهیة عبر الاستفادة من تعالیم الانبیاء، على بناء مجتمع اكثر امنا واستقرارا وأن يتبعوا طريق تحقيق السلام والعدالة.

و اعرب روحاني عن امله بان تكون السنة الميلادية الجديدة غامرة بالبركة والسعادة، سائلا الباري تعالي لبابا الفاتيكان بالسلامة والازدهار وبالرقي والسعادة للجميع.

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