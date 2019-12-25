حماس: لا انتخابات دون القدس ولا لاستجداء الاحتلال الصهيوني

ودعا البردويل خلال مؤتمر صحفي بمكتب حماس بغزة الى ان تكون الانتخابات في القدس اشتباكًا شعبيًا وسياسيًا مع الاحتلال داعيا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى اصدار المرسوم الرئاسي فورًا دون انتظار موافقة الاحتلال.

واوضح ان هناك خطورة كبيرة لإجراء الانتخابات بدون القدس عاصمة فلسطين الأبدية، مؤكدا أن الانتخابات في القدس خط أحمر.

ودعا البردويل الى العمل على خطة عمل وطنية هدفها جعل عملية الانتخابات في القدس معركة سياسية وشعبية لتثبيت الحق الفلسطيني فيها مضيفا :" يجب أن تتحول معركة إجراء الانتخابات في القدس إلى حالة اشتباك سياسي ووطني مع الاحتلال، ولنفرضها على الاحتلال رغمًا عن أنفه".

واكد سعي حماس الى تحويل الانتخابات إلى رافعة لتحقيق ذلك من خلال حالة اشتباك سياسي وإعلامي وميداني في كل صندوق اقتراع، وعلى كل بطاقة انتخابية.

وكانت اخر انتخابات فلسطينية برلمانية اجريت في العام 2006 فيما اجريت اخر انتخابات رئاسية في العام 2005 .

انتهى*387* 2018 ** 2342