فتاة ايرانية تحرز بطولة اسيا لرياضة الـ "موياي تاي"

واوضح علوي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، ان مسابقات موياي تاي الاسيوية للرجال والنساء، اقيمت في مدينة ابوظبي اللاماراتية، ولمختلف الفئات السنية.

وتابع : لقد شاركت الفتاة الايرانية للوزن 63 كغ "السيدة ناديا اعتماد مقدم"، في فئة الشباب لهذه البطولة، حيث تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية واحراز المركز الاول، والتاهل في حضور العاب طوكيو الاولمبية 2020.

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب الوطني (الايراني) لرياضة الموياي تاي، حصد 33 ميدالية ملونة، بما يشمل 15 ذهبية و10 فضيات و8 برونزيات ليتوج ولاول مرة بلقب البطولة في مسابقات آسيا لرياضة الموياي تاي التي اقيمت بدولة الامارات.

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