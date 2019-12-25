ايران تهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان موسوي هنأ الشعب والحكومة في جمهورية اوزبكستان على نجاح الانتخابات البرلمانية الاخيرة في هذا البلد.

وتشير التقارير الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات في اوزبكستان، ان الحزب الليبرالي الديمقراطي استطاع خلال الجولة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي اقيمت الاحد الماضي في هذا البلد، الفوز بـ 43 مقعدا من اجمالي 128 مقعدا في البرلمان الاوزبكي.

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