"تحليق الأسماك" الإيراني يقتنص جائزة مهرجان ساليداندو الإيطالي

وقد فاز هذا الفيلم القصير في وقت سابق بالميدالية البلاتينية لمهرجان هيوستن الأمريكي في نسخته الـ 51، وفاز بجائزة "أفضل فيلم" من مهرجان "قوس قزح" السينمائي الأسترالي السادس، كما حصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان " VKRATZE" الدولي في روسيا.

واقيم مهرجان ساليداندو الإيطالي بنسخته الرابعة في الفترة بين 20-22 ديسمبر الحالي في محافظة كالياري الإيطالية. وركزت هذه الدورة من المهرجان على الأفلام الاجتماعية القصيرية، حيث استضافت 120 فيلما، فازت ثلاثة منها بلقب "الأفضل" في الحفل الختامي للمهرجان.

ويهدف مهرجان ساليداندو الى تحفيز المنافسة بين صانعي الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها الـ 20 دقيقة وأنواع الأفلام الوثائقية، والقصصية، وأفلام الرسوم المتحركة.

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