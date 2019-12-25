تأكيد إيراني-أفغاني على تعزيز التعاون الثنائي

ولدى اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بمكتب الأمن القومي الأفغاني في كابول، بحث الطرفان سبل الإرتقاء بالعلاقات التجارية، والثقافية، والنهوض بالتعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في قطاعي النقل، والتعليم.

وأكد محب ان أفغانستان ملتزمة بتعزيز التعاون الشامل مع جيرانها والعمل على صيانة المصالح المشتركة معهم.

علما، ان بهادر أمينيان، التقى قبل أيام قلائل في الشهر الحالي مع رئيس الجمهورية الأفغاني أشرف غني وقدم له أوراق اعتماده كسفير جديد للجمهورية الإسلامية لدى أفغانستان.

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