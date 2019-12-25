استئناف البحث عن الطائرة المتحطمة في سبلان غدا الخميس

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن الرياح العاتية والعواصف الثلجية والظروف الجوية السيئة في مرتفعات سبلان قد عرقلت عملية البحث على قوات الإغاثة، وعلى الرغم من إرسال عدة مجموعات اغاثية من مختلف المدن إلى مرتفعات وقمة سبلان، فضلا عن تنفيذ العديد من عمليات البحث الجوية باستخدام مروحيات الجيش، والهلال الأحمر والطوارئ الطبية للمحافظة، الا انه لم يتسن العثور على أي حطام للطائرة.

وأعلنت اليوم الأربعاء العلاقات العامة للجيش الإيراني عن سقوط طائرة قتالية أحادية المقصورة من طراز ميغ-29 تابعة للقوة الجوية للجيش شمال غربي البلاد أثناء قيامها بالمهمة.

وافاد لمراسل إرنا اليوم الاربعاء، مسؤول امني في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) الذي طلب عدم تسميته، ان هذه الطائرة قد تمت صيانتها مؤخرا وانها اقلعت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي من قاعدة الشهيد فكوري في تبريز مركز محافظة اذربايجان الشرقية.

وافاد مراسلنا ان شهود عيان في منطقة سرعين التابعة لمحافظة اردبيل كانوا قد اكدوا سماعهم لاصوات طائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق جبل سبلان.

انتهى**أ م د

