تفكيك 4 عصابات الاتجار بالمخدرات في هرمزكان جنوبي البلاد

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، اضاف العميد جعفري : ان القوات الامنية لمحافظة هرمزكان تمكنت في هذه الفترة ومن خلال عمليات استخبارية ان تقبض على 324 عنصرا من مهربي المخدرات.

ولفت القائد الامني الايراني الى تحقيق زيادة بنسبة 100 بالمئة في عمليات ضبط المخدرات في محافظة هرمزكان خلال الشهر الماضي؛ مبينا ان كمية المخدرات التي ضبطت خلال هذه الفترة بلغ 6 اطنان و726 الف كغ من انواع المخدرات.

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