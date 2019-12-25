الإتحاد العالمي للمصارعة يعلن اعتذاره لإيران

وفي تصريح له مساء اليوم الأربعاء أضاف رنكرز، ان الإتحاد العالمي للمصارعة كتب في رسالته انه في حال اجراء المشاورات مع الدول المشاركة في بطولة العالم للمصارعة لكي يتم اقامتها في مستهل العام المقبل 2020.

علما، ان اللجنة التنفيذية للإتحاد العالمي للمصارعة، كانت قد بعثت في وقت سابق من الشهر الماضي برسالة الى الجهات الإيرانية المعنية، تضمنت سحب إستضافة بطولة العالم للمصارعة الرومانية من الجمهورية الإسلامية، عقب قرار متسرع لها اثر الدعايات المزيفة للغرب حول انعدام الأمن في إيران.

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