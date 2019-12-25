ايران... عمليات الكشف عن مصير الطيار وحطام الطائرة تستانف غدا

وصرحوا بان الظروف الجوية السيئة وهبوب الرياح العاتية والعواصف الثلجية قد جعلت عمليات البحث صعبة جدا ، ولم يتم العثور على اي اثر للطائرة المنكوبة رغم توجه العديد من فرق البحث والتقصي الى المرتفعات قمة جبل سبلان وكذلك عمليات البحث الجوي من قبل مروحيات طيران الجيش والهلال الاحمر والطوارئ الطبية في المحافظة.

وكانت العلاقات العامة للجيش الايراني قد اعلنت الاربعاء عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوة الجوية للجيش في مرتفعات سبلان بشمال غرب ايران حين اداء مهمتها.

وجرت يوم امس عمليات البحث للعثور على حطام الطائرة والكشف عن مصير الطيار العقيد محمد رضا رحماني.

يذكر ان ارتفاع جبل سبلان الواقع في محافظة اردبيل شمال غرب ايران يبلغ 4811 مترا عن سطح البحر ويعد ثالث اعلى قمة في ايران.

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