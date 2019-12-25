٢٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83608819
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ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة المهربة في اصفهان

ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة المهربة في اصفهان

اصفهان / 26 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في محافظة اصفهان وسط ايران عن ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة المهربة عبر الحدود الغربية الى البلاد في اصفهان.

وقال علي اصفهاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء انه وفي ظل جهود الدائرة العامة للامن في اصفهان فقد تم ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة تتضمن اكثر من 126 بندقية كلاشينكوف وبندقية صيد ومسدس ونحو 850 اطلاقة.

واضاف، انه تم في هذا الصدد اعتقال 5 متهمين وان غالبية الاسلحة المضبوطة هي صناعة اميركية.

واوضح بان التحقيقات تشير الى ان الهدف من تهريب هذه الاسلحة الى البلاد هو استخدمها ضد المواطنين وتنفيذ مشروع قتل اعداد منهم (لتوجيه اصابع الاتهام للدولة).

وصرح بانه تم منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان ضبط نحو 1300 قطعة سلاح من قبل القوى الامنية والشرطية في محافظة اصفهان.

انتهى ** 2342      

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