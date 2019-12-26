تدشين مجمع "سالكو" لانتاج سبائك الالمنيوم جنوب ايران

وقال شهريار طاهربور في تصريح صحفي الاربعاء، ان المرحلة الاولى من هذا المجمع الصناعي بدا بتشغيل 4 مراجل من اجمالي 258 مرجلا حيث نامل ان يصل عدد المراجل المشغلة الى 40 حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس).

واضاف، ان هذه الوحدة الصناعية تم تصميمها في اطار 3 مراحل حيث تبلغ الطاقة الانتاجية السنوية لمرحلتها الاولى اكثر من 300 الف طن من سبائك الالمنيوم، وسيجري تصدير 150 الف طن منه للخارج فيما سيكون الباقي للاستهلاك الداخلي.

واوضح بانه تم استيراد 30 الف طن من مسحوق الالومينا اللازم لهذه الوحدة الصناعية فيما تم توفير نفس الكمية من السوق الداخلية ، ووفقا للتوقعات ستكون هذه الكميات كافية لانتاج سبائك الالمنيوم لفترة 6 اشهر.

وحول بيع منتوجات هذا المجمع قال، ان شركتي "المهدي" و"ايرالكو" قادرتان على تغطية الحاجة الداخلية وبناء عليه فان مجمع المنيوم الجنوب (سالكو) سيخصص غالبية انتاجه للتصدير.

وصرح بان عملية انشاء هذا المجمع الصناعي بدات قبل 4 اعوام باستثمارات بلغت مليارا و 200 مليون دولار.

انتهى ** 2342