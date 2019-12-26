حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ 60 مليار دولار في غضون 9 اشهر

وخلال ملتقى اقيم الاربعاء في مدينة رشت لتكريم المصدرين النموذجيين في محافظة كيلان شمال ايران قال نوري، ان حجم التجارة الخارجية لايران مع دول العالم بلغ 60 مليار دولار منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان رغم الحظر والضغوط الاقتصادية المفروضة على البلاد.

واضاف، ان غالبية صادرات البلاد تتم الى الصين والعراق والامارات وافغانستان وتركيا فيما تعد تركيا والامارات والمانيا اكبر شركاء ايران في مجال الواردات.

واوضح بان 75 بالمائة من صادرات البلاد تتم في اطار 15 مجموعة سلعية الى 5 دول فقط لذا نامل في ظل اجراءات الحكومة وجهود القطاع الخاص والمصدرين زيادة تنويع صادرات السلع للمزيد من دول العالم.

انتهى ** 2342