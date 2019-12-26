تسجيل حديقة "نخيلو" الايرانية البحرية عالمياً

واضاف داوود ميرشكار اليوم الخميس لمراسل ارنا انه وخلال الاجتماع التخصصي للاتحاد العالمي في مدينة صلالة العمانية تم تسمية خمسة مناطق من ايران لتسجيلها في السجل العالمي منها اثنين مشتركة مع الكويت وباكستان وثلاثة هي حديقة نخيلو وجزر غرب هرمزكان والساحل الشمالي لهرمز حيث تم قبول حديقة نخيلو الوطنية البحرية كمنطقة محمية لما تحويه من ثديات بحرية وادراجها في سجل الاتحاد العالمي للبيئة الطبيعية.

وذكر ميرشكاري ان الكثير من الثديات المعرضة لخطر الانقراض تعيش في هذه المنطقة ومنها الدلافين الحدباء ( Sousa plumbea) المعرض لخطر الانقراض حيث تم وضعه على اللائحة الحمراء للاتحاد العالمي للبيئة (IUCN).

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