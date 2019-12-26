قائد الثورة : يجب التصدي للتيار الذي يروج لنسيان ثقافة الجهاد والشهادة

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لسماحة قائد الثورة ادلى سماحته بهذه التصريحات خلال إستقباله القائمين بأعمال مؤتمر إحياء ذكري شهداء محافظة هرمزكان (جنوب ايران ) في 16 كانون الاول /ديسمبر الحالي والتي تم نشرها اليوم الخميس.

واشار سماحته خلال اللقاء الى التاريخ الجهادي لاهالي محافظة هرمزكان معتبرا الشجاعة والدفاع عن الحق من الميزات المستوطنة في هذه المنطقة وقال ان تكريم الشهداء هي وظيفتنا لان هناك تحركات خبيثة هدفها نسيان الرموز الثورية وخاصة الجهاد والشهادة مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه التيارات.

وكان سماحته قد وصف خلال اللقاء هذه المحافظة بأنها محافظة ربّت وما زالت تربّي المؤمنين الملتزمين بمعتقداتهم والعلماء، مكرّماً في نفس الوقت تواجدهم الحماسي والمؤثر في شتي مجالات وساحات الثورة الاسلامية والدفاع المقدس.

ووصف آية الله الخامنئي، الشهداء بأنهم رمز للتضحية وبذل النفس دفاعا عن الحق، مؤكدا ضرورة تعريف هذه الرموز والنماذج المشرقة والقيّمة للغاية الى شريحة الشباب.

واعتبر سماحته جزر محافظة هرمزكان مهمة من الناحية الامنية والاقتصادية والتاريخية وخاصة جزيرة هرمز وقال : اعرف المشاكل التي يعاني منها اهالي جزيرة هرمز، مؤكدا على المسؤولين ضرورة حلها.

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