الغاء تاشيرات الدخول بين ايران وروسيا قريباَ

واضاف مونسان على هامش تفقده قصر صفي اباد التاريخي في محافظة مازندران (شمال ايران) لمراسل ارنا ان الغاء التاشيرات مع الدول التي تربطنا معها مصالح مشتركة هي ضمن اولويات وزارة السياحة والتراث الثقافي وفي هذا الاطار ياتي الغاء تاشيرات الدخول مع روسيا.

ونوه في السياق بالطاقات السياحية في ايران، وعلى سبيل المثال وجود 24 معلما اثريا مسجلا على لائحة التراث العالمي، فضلا عن العديد من المناظر الخلابة والترفيهية اضافة الى التقاليد والطقوس الشعبية العريقة في المجتمع الايراني.

كما لفت وزير التراث الثقافي الايراني الى خطط وبرامج الوزارة لتطوير الصناعة السياحية في ايران؛ قائلا : ان عدد السياح الاجانب ارتفع من 4 ملايين ليصل بنهاية العام الحالي (بدا في 21 مارس 2019) الى عشرة ملايين سائح .

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