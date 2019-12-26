نمو الاستثمارات في منطقة ارس الحرة بمقدار 52 بالمائة

واضاف نريماني اليوم الخميس لمراسل ارنا انه بلغ مجموع الاستثمارات في منطقة ارس التجارية والصناعية الحرة خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الايراني الحالي " بدأ 21 اذار / مارس 2019) 1775 مليار تومان (الدولار = 4200 تومان) بزيادة بمقدار 52 بالمائة مقارنة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما اعلن عن استثمارات اجنبية خلال هذه الفترة بمقدار 264 مليار تومان.

وفيما يتعلق بمجموع الصادرات من منطقة ارس التجارية والصناعية الحرة خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الايراني الحالي الى الخارج قال نريماني : بلغ حجم الصادرات خلال هذه المدة 325 مليون دولار بزيادة قدرها 100 بالمائة عن مثيلتها من العام الماضي ( 162 مليون دولار).

يذكر إن منطقة ارس الحرة تقع علي شاطي نهر ارس في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) ولها حدود مع كل من جمهورية آذربيجان وارمينيا.

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