بکین تعلن اجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا وإيران غداً

وقال "وو تشيان" المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية شهرية: "إن الصين سترسل المدمرة "شينينغ " ۵۲D المزودة بصواريخ موجهة إلى المناورات، التي تستمر من 27 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث".

وکان الناطق باسم الجيش الايراني العميد " ابوالفضل شكارجي" قد اشار يوم امس الاربعاء في مؤتمر صحفي ان مناورة بحرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا ستنطلق يوم الجمعة القادم ولمدة اربعة ايام في شمال المحيط الهندي وبحرعمان. وقال : ان المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وان الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فان استقرار الامن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.

واشار الى اهداف المناورة الاخرى واضاف: ان هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من ايران والصين وروسيا وكذلك من اهذافها الاخرى مواجهة الارهاب والقرصنة البحرية، مؤكدا ان منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في موجهة التحديات البحرية.

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