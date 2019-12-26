الفيلم الايراني "الصبح، الظهر، الليل" يتأهل الى مهرجان المانيا الدولي

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس من اذار/مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه في مدينة ميونيخ.

و"الصبح، الظهر، الليل" من كتابة واخراج وانتاج نيما قطبي ويشارك في تمثيله كل من هدايت قطبي واحسان حاجياني ونيما مظفري بور.

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