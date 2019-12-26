٢٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ٨:٥١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83609471
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الفيلم الايراني "الصبح، الظهر، الليل" يتأهل الى مهرجان المانيا الدولي

الفيلم الايراني "الصبح، الظهر، الليل" يتأهل الى مهرجان المانيا الدولي

طهران / 26 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – سيخوض الفيلم الایراني "الصبح، الظهر، الليل" للمخرج نيما قطبي سباق الدورة الحادية والعشرين لمهرجان " Bunter Hund" الدولي للأفلام بألمانيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس من اذار/مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه في مدينة ميونيخ.

و"الصبح، الظهر، الليل" من كتابة واخراج وانتاج نيما قطبي ويشارك في تمثيله كل من هدايت قطبي واحسان حاجياني ونيما مظفري بور.

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