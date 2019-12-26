الفيلم الايراني "الصبح، الظهر، الليل" يتأهل الى مهرجان المانيا الدولي

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس من اذار/مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه في مدينة ميونيخ.
و"الصبح، الظهر، الليل" من كتابة واخراج وانتاج نيما قطبي ويشارك في تمثيله كل من هدايت قطبي واحسان حاجياني ونيما مظفري بور.
انتهى**م م**1049
طهران / 26 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – سيخوض الفيلم الایراني "الصبح، الظهر، الليل" للمخرج نيما قطبي سباق الدورة الحادية والعشرين لمهرجان " Bunter Hund" الدولي للأفلام بألمانيا.
وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس من اذار/مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه في مدينة ميونيخ.
و"الصبح، الظهر، الليل" من كتابة واخراج وانتاج نيما قطبي ويشارك في تمثيله كل من هدايت قطبي واحسان حاجياني ونيما مظفري بور.
انتهى**م م**1049
تعليقك