اعتقال 4 من عناصر الشغب في الاحداث الاخيرة بمدينة دورود غرب ايران

وقال العميد مهديان في تصريح صحفي الخميس، انه اثر الاضطرابات الاخيرة التي وقعت الشهر الماضي بذريعة رفع اسعار البنزين في البلاد واستغلال الاوضاع من قبل بعض الانتهازيين، فقد وضعت قوى الامن الداخلي في جدول اعمالها تحديد واعتقال العناصر الضالعة فيها.

واضاف، انه وفي ضوء الاجراءات الاستخبارية التي قامت بها قوى الامن الداخلي وبالتنسيق مع الجهات القضائية فقد تم تحديد واعتقال احد رؤوس اعمال الشغب و 3 من العناصر الرئيسية الضالعة فيها في مدينة دورود.

وقال العميد مهديان، ان المعتقلين اعترفوا بضلوعهم في اعمال الشغب والفوضى والحث عليها خلال الاحداث الاخيرة.

انتهى ** 2342