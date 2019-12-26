٢٧‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٢:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83609704
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اندلاع النيران في 3 زوارق للصيد في بندرلنكة جنوب ايران

اندلاع النيران في 3 زوارق للصيد في بندرلنكة جنوب ايران

بندرعباس / 27 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اندلعت النيران الخميس في 3 زوارق للصيد في مرفأ حسينة بمدينة بندرلنكة في محافظة هرمزكان جنوب ايران.

وفي تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" ، اكد حاكم مدينة بندرلنكة علي نيكوئي هذا النبأ وقال، ان عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وشروط السلامة والامان كان السبب وراء الحادث.

واضاف، ان ما بين 50 الى 70 بالمائة من الزوارق قد تضررت جراء النيران ولكن لم تكن هنالك خسائر في الارواح.

واوضح بان الحريق اندلع بعد ظهر الخميس وتم اخماده من فرق فرق الاطفاء التي هرعت على الفور الى مكان الحادث.

وتقع مدينة بندرلنكة على بعد 240 كيلومترا الى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران.

انتهى ** 2342

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