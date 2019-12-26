السفير الايراني في موسكو يؤكد ضرورة تعزيز مكانة ايران في السوق الروسية

وخلال استقباله المدير التنفيذي لمنطقة انزلي الحرة بمحافظة كيلان شمال ايران محمد ولي روزبهان خلال زيارته لمنطقة آستراخان الروسية، ان وجود البنية التحتية المناسبة والمكانة الخاصة في الممرات الدولية، يعدان من مزايا منطقة انزلي الحرة كطاقة لايران في بحر قزوين، مؤكدا دور هذه المنطقة الحرة في مسار تنمية التعاون بين ايران وروسيا.

واضاف، ان روسيا تعد شريكا استراتيجيا لايران على المستوى العالمي وان طاقات منطقة انزلي الحرة التي تعد المنطقة الحرة الوحيدة في شمال البلاد خاصة في مجالات الترانزيت والتجارة ومعالجة السلع وتصدريها الى روسيا ، قد اضفت مكانة خاصة لهذه المنطقة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واعتبر السفير الايراني في روسيا ربط منطقة انزلي الحرة بشبكة سكك الحديد في البلاد مهما جدا في مسار تنمية التبادل بين البلدين وتنشيط ممر "نستراك" واضاف، ان السفارة الايرانية تعلن استعدادها لمتابعة التفاهمات الحاصلة بين منطقة انزلي الحرة والجانب الروسي، ونحن نرى بان تعزيز الاسطول التجاري وتنمية امكانيات البنية التحتية في المجال اللوجيستي وترانزيت السلع واستثمار طاقات وامكانيات الغرفة التجارية لتطوير العلاقات مع روسيا واتحاد اوروسيا الاقتصادي، يجب ان تدرج في جدول الاعمال.

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