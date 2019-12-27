استقبال القطع البحرية الروسية والصينية في ميناء جابهار جنوب شرق ايران

وجرت مراسم استقبال وحدات البحرية الروسية والصينية التي ستشارك في المناورات الثلاثية المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ظهر اليوم الجمعة في مرفا "الشهيد بهشتي" في ميناء جابهار برعاية مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات في الجيش الايراني الادميرال غلام رضا طحاني وقائد المنطقة البحرية الثالثة للجيش الأدميرال مصطفى تاج الديني.

وفي هذه المراسم تم استقبال السفينة الحربية الروسية «Yaroslav Mudry» وسفينة الوقود «Yel'nya» وسفينة القطر «Yevgeniy Khorov» والمدمرة الصينية «شینینغ» من قبل السفينة الحربية الايرانية قاذفة الصواريخ «نیزة» .

وستشهد المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عمان تدريبات تكتيكية متنوعة بما فيها انقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على اهداف محددة وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية المخطط لها.

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