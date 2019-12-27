نائب رئيس التعبئة: خيار الاعداء اليوم زعزعة استقرار البلاد

وفي كلمته اليوم قبيل خطبة صلاة الجمعة بمدينة همدان غرب ايران قال العميد سبهر، ان ربط المشاكل الاقتصادية والمعيشية للمواطنين باستراتيجيات الاطاحة، يعد هدفا اخر للاعداء تم اجهاضه بيقظة وحكمة الشعب والمسؤولين.

واضاف، ان الاعداء وبعد ان تخلوا يائسين عن خيار الحرب والمؤامرات العقيمة الماضية، يسعون اليوم لزرع الاحباط عبر خلق الهوة بين الشعب والمسؤولين.

وقال العميد سبهر، ان العدو تصور انه باثارته اعمال الشغب الاخيرة سيدفع ايران للاستسلام الا ان يقظة الشعب وتدبير المسؤولين اديا الى ان نشهد هزيمة العدو مرة اخرى.

واشار الى ان الاميركيين راودتهم الاوهام بشان اعمال الشغب الا انه وفي ضوء التدابير الذكية وتعاون الشعب تم في اقل من 72 ساعة السيطرة على اعمال الشغب والكشف عن الفاعلين في ظل جهود القوى الامنية والاستخبارية والشرطية والشعب.

واعتبر اميركا والكيان الصهيوني بانهما الان على اعتاب الانهيار واضاف، ان الولايات الاميركية تمضي نحو الاستقلال وان القوة الكبرى الشائخة والمتهالكة الان على اعتاب الانيهار.

واضاف، ان القوات الاميركية والبريطانية كانت في ماضي الايام في الخليج الفارسي تفعل ما تشاء تجاه دول المنطقة الا انه لا يتم السماح لها باي استعراض للقوة الان.

واشار الى قول البعض في الدعوة للمصالحة مع اميركا لحل مشاكل الشعب الاقتصادية والامنية والمعيشية حسب اعتقادهم قائلا، ان اميركا لم تلتزم باي من تعهداتها على مدى الاعوام الاربعين الماضية ولا يمكن الثقة بها اطلاقا.

انتهى ** 2342