الصين: المناورات المشتركة مع ايران وروسيا لضمان السلام الدولي

وقال المتحدث الصيني خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "شينخوا" ان القوة البحرية الصينية سترسل "شينينغ" مدمرة الصواريخ الموجهة، إلى المناورة المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التبادلات والتعاون بين القوات البحرية من الدول الثلاث، وعرض حُسن النية والقدرة من الجوانب الثلاثة لضمان السلام الدولي بشكل مشترك والأمن البحري، وبناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك.

وذكر وو أن المناورة المشتركة تعتبر ترتيبا عاديا للتبادل العسكري بين الدول الثلاث، ويتوافق مع القوانين والممارسات الدولية ذات الصلة، وليس له ارتباط مع الوضع الإقليمي الحالي.

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