٢٧‏/١٢‏/٢٠١٩ ٥:٢٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83610155
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الجيش الايراني يعلن استشهاد قائد المقاتلة "ميغ 29" التي تحطمت في شمال غرب البلاد

الجيش الايراني يعلن استشهاد قائد المقاتلة "ميغ 29" التي تحطمت في شمال غرب البلاد

اردبيل / 27 كانون الاول / ديسمبر /ارنا - اعلنت العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني في حادث تحطم طائرته المقاتلة "ميغ 29" خلال مهمة صباح الاربعاء فوق جبل سبلان بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران.

وقالت العلاقات العامة للجيش في بيان اصدرته بهذا الصدد انه كان من الصعب تحديد مكان تحطم المقاتلة والتحقق من مصير الطيار وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية رغم إرسال فرق البحث المختلفة من القوات الخاصة ووحدات من طيران الجيش والحرس الثوري والهلال الاحمر والمتسلقين المحليين وسكان المنطقة حتى تم  بعد ظهر اليوم الجمعة التأكد من استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني.

وكان الشهيد العقيد الطيار محمد رضا رحماني من أكثر الطيارين خبرةً وتجربة في سلاح الجو التابع للجيش وقد خلف سجلا حافلا بانجاز مئات الطلعات الجوية في مهام مختلفة .

انتهى ** 2342

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