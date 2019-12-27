الجيش الايراني يعلن استشهاد قائد المقاتلة "ميغ 29" التي تحطمت في شمال غرب البلاد

وقالت العلاقات العامة للجيش في بيان اصدرته بهذا الصدد انه كان من الصعب تحديد مكان تحطم المقاتلة والتحقق من مصير الطيار وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية رغم إرسال فرق البحث المختلفة من القوات الخاصة ووحدات من طيران الجيش والحرس الثوري والهلال الاحمر والمتسلقين المحليين وسكان المنطقة حتى تم بعد ظهر اليوم الجمعة التأكد من استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني.

وكان الشهيد العقيد الطيار محمد رضا رحماني من أكثر الطيارين خبرةً وتجربة في سلاح الجو التابع للجيش وقد خلف سجلا حافلا بانجاز مئات الطلعات الجوية في مهام مختلفة .

انتهى ** 2342