العثور على حطام الطائلة المقاتلة "ميغ 29" في جبل سبلان شمال غرب ايران

وقال ندائي في تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" ان فرق القوات الخاصة ورجال الاغاثة والانقاذ ومتسلقي جبال محليين تمكنوا من الوصول الى مكان سقوط الطائرة المقاتلة "ميغ 29" التي تحطمت اثر ارتطامها بجبل سبلان.

واضاف، ان قطعا من حطام الطائرة تم العثور عليها يوم امس وتمكنت فرق البحث والتقصي اليوم الجمعة من الوصول الى مكان تحطم الطائرة والعثور على حطامها.

وقال ندائي، ان قوات الجيش اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة في المكان.

واكد مساعد محافظ اردبيل بان قائد الطائرة قد استشهد اثر الحادث.

وكانت العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني في حادث تحطم طائرته المقاتلة "ميغ 29" خلال مهمة صباح الاربعاء فوق جبل سبلان بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران.

وقالت العلاقات العامة للجيش في بيان اصدرته بهذا الصدد انه كان من الصعب تحديد مكان تحطم المقاتلة والتحقق من مصير الطيار وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية رغم إرسال فرق البحث المختلفة من القوات الخاصة ووحدات من طيران الجيش والحرس الثوري والهلال الاحمر والمتسلقين المحليين وسكان المنطقة حتى تم بعد ظهر اليوم الجمعة التأكد من استشهاد العقيد الطيار محمد رضا رحماني.

وكان الشهيد العقيد الطيار محمد رضا رحماني من أكثر الطيارين خبرةً وتجربة في سلاح الجو التابع للجيش وقد خلف سجلا حافلا بانجاز مئات الطلعات الجوية في مهام مختلفة .

يذكر ان جبل سبلان البالغ ارتفاعه 4811 مترا والواقع في محافظة اردبيل يعد ثالث اعلى قمة في ايران بعد قمتي دماوند وعلم كوه في محافظة البرز شمال غرب طهران.

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