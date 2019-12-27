السفارة الايرانية في طوكيو: تواجد القوات الأجنبية لا يخدم الامن والسلام والاستقرار بالمنطقة

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في طوكيو، نشرته في حسابها على "تويتر": ان مبادرة السلام في هرمز تشكل ارضية محلية ومؤثرة لخفض التوتر في المنطقة.

واضاف، ان ما نتوقعه من الدول الصديقة هو تقديم الدعم العملي لمبادرة هرمز والقيام بواجباتها الدولية في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية.

وتابع البيان، ان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة لا يخدم الامن والسلام والاستقرار فيها.

وكانت الحكومة اليابانية قد قررت خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن طوكيو، ومع اخذها علاقات الصداقة مع إيران بنظر الاعتبار، قررت إرسال مدمرة واحدة للقيام بدوريات في الجزء الشمالي من بحر العرب وخليج عمان ومضيق باب المندب.

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